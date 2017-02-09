全台急凍 北市開兩處臨時避寒所
全台急凍，中央氣象局預測未來4天可能持續乾冷，體感溫度最低只有攝氏2度。北市社會局因應寒流報到，昨晚在台北車站、萬華區開設兩處臨時避寒所供街友入住。
中央氣象局發布低溫特報，受寒流影響，今起各地氣溫偏低，直到13日持續乾冷，北部、西半部地區低溫下探8至9度，體感溫度最低更只有2度，北市社會局社工科長徐慧英表示，因應寒流報到，除原本就開放的台北市遊民收容中心、平安居外，昨晚再設兩處臨時避寒所。
徐慧英說，北市街友約500至600人，北市遊民收容中心、平安居及兩處避寒所共可容納400名街友，目前也正在蒐集相關旅館資訊，了解是否可讓街友入住。而針對不願入住的街友，社工人員將發放睡袋、暖暖包、替換衣物，協助街友避寒。1060209
(中央社)
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