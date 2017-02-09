南向菲國挑戰多 宜先拚僑商與文化交流

特派員看世界專欄菲律賓內部不穩定因素難以克服，如叛亂、恐怖威脅以及不肖官員勒索等，加上總統杜特蒂與中國大陸愈走愈近，台灣「新南向政策」可能需要轉個彎，眼光放遠，才有做大空間。

菲律賓總統杜特蒂去年10月訪問北京，與大陸國家主席習近平見證了13項合作備忘錄的簽署，中國大陸駐菲大使趙鑒華說，新的一年，大陸將把菲律賓視為「一帶一路」戰略的重心之一，加強在基礎建設、連接性以及人民交流等領域的合作。

事實上，菲國一支由財政部長、預算部長、交通部長和公共工程部長率領的代表團，1月下旬已赴大陸，雙方初步同意，從價值37億美元的30個扶貧項目開始合作，包括灌溉系統、水力發電廠、鐵路等。

基於國家戰略與利益考量，菲律賓與大陸最近過從甚密，杜特蒂想透過親近大陸來減低對美國的依賴，並增加外交籌碼，而對大陸而言，菲律賓正是前進南海的突破口，雙方一拍即合。

北京抓住時機對菲律賓投注大量金錢與援助，在這樣的情況下，新南向政策在菲律賓將面臨壓力。

過去半年間，有一些台商到馬尼拉南部的八打雁省（Batangas）考察，希望圈地開發為工業區，但因為陸商也在附近大買地皮，導致土地價格飆漲2倍，1名台商說，「根本沒得談了。」

外貿協會菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任藍科銘認為，從國家發展的角度，台灣有必要重新調整南向的重點，「菲律賓還是可以做，但可能要花更多的比重在越南及印尼。」

他說明，越南雖然經濟條件、開放程度，遠遠不及台灣、南韓與澳洲等經濟體，但因國家戰略政策的關係，對中國始終保持戒心，這正是當年跨太平洋夥伴協定（TPP）談判，美國在第一回合就支持越南加入的原因。

印尼重視製造業，在國家政策上跟大陸也不是那麼密切，印尼的華僑很怕被政府貼上親中的標籤，所以可能面對的來大陸的阻力，也不會那麼大。

藍科銘指出，菲律賓與越南可以成為新南向的對照組，親美的是越南，親陸的是菲律賓，觀察5年後、10年後兩國的發展程度如何。

另一名台商則告訴中央社記者，「菲律賓成長率高，且具人口紅利，但外商已錯過進入菲律賓的最好時機。」

他說，其實菲律賓從來都不是外商投資的首選。雖然菲律賓人英語能力強，但工業基礎薄弱，在80年代、90年代勞動力極為低廉的時候，卻碰到罷工潮不斷、政治局勢不穩，令外商卻步。

這名1988年就來菲律賓做生意的台商說，「現在菲國薪資不便宜，電費又貴，即使享有免稅優惠也沒用，省下的稅金都拿去孝敬海關人員了，每個貨櫃要繳23萬披索（約新台幣16萬元）才放行。」

菲律賓政府與菲律賓共產黨最近宣布終止停火，菲共新人民軍恐將重新在鄉下地區作亂，伊斯蘭國組織（IS）透過菲國本土恐怖組織，籌劃在本可做為糧食生產基地的民答那峨島擴充據點；在大城市，不肖警察和調查局人員勒索商家的案件接連曝光，還有1名韓商據傳因拒交保護費送命。

藍科銘建議，台灣對菲律賓應做長期耕耘，焦點放在「人」的身上，「等於是說，重點放在未來，對菲律賓的新南向，僑務、文化交流，會是第一優先。」

他指出，僑務委員會的角色變得更重要，可以多辦一些華商、台商第2代回台參訪工廠的活動，協助華僑到台灣尋找商機，引進台灣產品。在文化交流方面，老僑喜歡民視、喜歡陳美鳳，廣大的年輕人喜歡F4，台灣可以在這些方面多下功夫。

藍科銘補充，「華商有商業需求的時候，台灣就應好好耕耘，找上門來的，要充份支援、幫忙，沒來找的，要很低調去找他。」1060209

(中央社)