傳承心永續情 司法官結業40年回娘家

司法官學院明天舉行薪火相傳活動，找結業40、30、20週年學員回娘家。司法官第14期結業的高檢署檢察長王添盛感嘆時光飛逝，還說40年前就是在受訓期間完成終身大事。

司法官學院指出，為了發揚薪火傳承的優良傳統，法務部司法官學院明天上午舉辦司法官學院結業40、30、20週年學員回娘家活動，邀請現仍在職的14、24、34期結業學員及師長返回學院，除了看看久未謀面的同學、師長，也回來看看學院今日不同的風貌。

司法官第14期結業的台灣高檢署檢察長王添盛、24期結業的司法院秘書長呂太郎、台北地檢署檢察長邢泰釗將到場共襄盛舉。

司法官學院自民國44年2月成立以來，至今即將屆滿62週年，回首過去，從最初的司法官訓練所至目前的司法官學院，本於「謀國忠、律己嚴、認事明、用法平」的宗旨，不斷精進司法官的培育及教育訓練，為司法界培育了許多優秀的司法官。

這次利用62週年院慶，邀請結業20年以上的學員回到司法官學院，將與昔日同窗重逢、重溫昔日美好的回憶，也祈望透過活動，讓司法先進將理念與精神傳承，使司法後輩見賢思齊，成為具有使命感的司法官。1060209

(中央社)