好吃草莓如何挑 外觀完好色澤平均

時值草莓季，該如何選購好吃的草莓呢？種植草莓已有30多年的草莓農許明興表示，可挑選果實外觀完好、色澤平均的草莓，畸形果的養分較多，是最好吃的。

許明興在台中潭子種植1.6甲地的草莓，種植草莓已有30多年時間，曾獲十大傑出農村青年，除大湖地區外，全台有5成以上的草莓苗，都是許明興所培育的。

他指出，今年氣候適逢暖冬，草莓的產量較去年少了1/3，草莓農多在9月底至11月中種植草莓植株，12月為採收期，現正值草莓的盛產期。

許明興的草莓園內種植了3種品種的草莓，除了常見的香水草莓外，2年前栽植了蘋果草莓，今年更推出了蜜香草莓。

許明興指出，依據品種不同，草莓的口味、口感也不同，香水草莓的外觀好、產量多，香味、甜度、酸度適中；蘋果草莓則因口感較Q，多被烘焙業用來製作蛋糕；蜜香草莓因酸味較弱，吃起來較其他種草莓更香甜，市場接受度最高。

該如何挑選草莓呢？許明興表示，可以挑選外觀完好，色澤平均的草莓，通常大果的養分較多，他說，許多人多不喜畸形果，但畸形果是每株最快長出結果者，吸收了最多的養分，而且是最好吃的。1060209

(中央社)