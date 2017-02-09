新聞深喉嚨》詹啟賢：我是台灣人 也是中國人

新聞深喉嚨/中天新聞

史上最熱鬧的國民黨主席選舉，如今共有五人表態角逐，包括現任主席洪秀柱，副主席郝龍斌，前副總統吳敦義，前北農總經理韓國瑜，以及最晚宣布參選的前副主席詹啟賢。9日《新聞深喉嚨》將要繼直接挑戰韓國瑜，吳敦義與郝龍斌之後，直接挑戰詹啟賢！

首先，詹啟賢本人也曾坦承，早先接受洪秀柱之邀出任國民黨首席副主席時，對於參選包持著「主席優先」的看法，那到底是什麼樣的機緣，讓詹啟轉念，從「主席優先」變成「當仁不讓」？

儘管從未親口證實，但大多數輿論都分析，詹啟賢銜命與黨產會主委顧立雄之間針對國民黨產多次私下協商曝光，卻遭洪秀柱切割，是詹啟賢決心與洪秀柱分道揚鑣的主因。尤其明明是銜主席之命協商，協商曝光後卻換來洪秀柱一句：「黨內重要幹部除了詹啟賢之外沒人贊成」，還被部分輿論刻意連結是由王金平牽線，搭上顧立雄，形同被黨中央切割得一乾二淨，還「倒打一耙」，更讓詹啟賢鐵了心請辭。這其中到底有何內幕？不如歸去的感慨，請辭明志的燃點，從何而來？而國民黨產的攻防戰無疑是未來主席的頭號挑戰，「副主席」詹啟賢協商「見光死」，若是當選主席，又打算怎麼處理？

國民黨主席選舉近期「黨內互打」白熱化，尤其是所謂「黑道入黨」，與「人頭黨員」的爭議，已經引起洪秀柱與吳敦義，郝龍斌間全面開戰。其中，殺警嫌犯萬少丞的入黨申請來自於台北市議員葉林傳的服務處主任黃秀玲，而葉林傳又被質疑是在替吳敦義輔選，而事發後，萬少丞的申請被退回，葉林傳致歉，黃秀玲退選黨代表。但不免令人質疑的是，包括萬少丞個資的入黨申請，竟然被綠營名嘴周玉蔻取得後爆料，國民黨內顯然有「奸細」在結合外部勢力打擊對手。這樣的選舉格調，對得起已經灰心失望多年的國民黨支持者嗎？

今年是228事件70周年，大陸國台辦發言人安峰山8日在記者會上表示，大陸有關部門將會舉辦一系列「228事件紀念活動」。《環球時報》隨即評論，這是極有深意的消息，屆時兩岸將見識其「威力」，主要是針對「島內台獨勢力把持話語權的關鍵制高點」。近年來，中國大陸已經把逐漸把「辛亥革命」與「抗戰」的話語權搶去，現在連「二二八」也要進攻嗎？該怎麼看待？

此外，在同一場記者會中，針對港媒報導，中共農曆年前在北京召開的2017年對台工作會議提出研究賦予台灣民眾「國民待遇」。安峰山也證實：「有關部門正在按照會議精神的要求進行研究，成熟後將逐步地陸續公布實施」。但一方面研議要給台灣民眾「國民待遇」，日本「讀賣新聞」卻又報導，中國大陸政府正研議修改「反分裂國家法」或制訂「國家統一法」。內容甚至可能明書「武統」前提。這兩個訊息同時釋出，「一手摸頭，一手鎖喉」，又該怎麼看待？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁https://www.facebook.com/DeepThroatNews?fref=ts。

(中時電子報)