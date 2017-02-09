基隆10度低溫 尚未傳失溫案例

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今年首波寒流來襲，基隆市區氣溫昨晚開始下降，基隆氣象站今天清晨測出10.1度最低溫，市區也僅剩10.7度，不少民眾出門前要「全副武裝」把全身包緊緊。據基隆消防局至中午前統計，尚未出現因寒流失溫或失去呼吸心跳患者，也未傳因一氧化碳中毒要送醫等個案，此外通報內科救護患者也未增加。

消防局仍呼籲，寒流低溫，高齡者及心血管疾病患者需要注意保暖，但家中也不要因此緊閉門窗，仍然要保持室內透風，避免一氧化碳中毒。

(中時)