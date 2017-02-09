國民黨發動罷免 童仲彥：若被罷成功會當終生志工

台北市議員童仲彥承認家暴，年前他自行宣布退黨，昨民進黨中常會確定將他開除黨籍，國民黨婦女會今發起罷免童仲彥活動。童仲彥今仍未現身受訪，下午他發布訊息表示，家暴是不可饒恕的錯，若罷免案成功，將終生擔任家暴防治志工。

童仲彥指出，將以懺悔之心欣然接受罷免案的進行，但他念茲在茲的是選民的託付，對於投票給他的1萬9546名選民，會以認錯、懺悔、贖罪、報恩的心情，完成這屆議員任期。

至於妻子李秀環昨在節目爆料，直指童仲彥偷吃，還說他的選民服務太過深入，與女選民互動親密，童仲彥今未對此回應。

(中時)