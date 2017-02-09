久違的香菸味 讓55歲男如獲新生
聞到香菸香，是嫌惡還是習慣；55歲老菸槍一年前突然發現抽菸無香味，人生了無樂趣，經到台中榮總耳鼻喉頭頸部嗅覺中心診斷是喪失嗅覺治療，再經半年治療，終於能在聞到香菸味，病患形容，「生活的多姿多味又回來了」。
根據統計，約有10％的患者或因外傷、病毒感染、鼻炎等造成嗅覺喪失；台中榮總耳鼻喉頭頸部嗅覺中心為全台唯一經勞保局指定的嗅覺鑑定單位，其嗅覺檢測設備、治療是該院發展相當據特色的醫療，每年檢查人次超過1000人次，該中心去年也榮獲國家生技醫療品質獎特色醫療獎肯定。
55歲的張先生9日現身說法，他回憶，失去嗅覺，聞不到香菸味，連巷口的臭豆腐香也聞不到，人生少了嗅覺，不但食慾大減，人生無滋無味，很困擾。
台中榮總耳鼻喉科主任江榮山指出，張先生幼時罹患血管瘤曾做過放射性治療，懷疑是因此造成嗅覺神經發炎、萎縮，喪失嗅覺，經以抗發炎藥物、神經修復藥物加上嗅覺訓練才逐漸恢復。
江榮山指出，依該院臨床統計，嗅覺喪失原因25％為外傷、50％為鼻炎或鼻竇炎、20％為感冒病毒感染，台中榮總自美國賓州大學、洛克斐克大學合作發展出相當精準的試別檢查法，並對病患進行跨科別團隊治療，不但能做失能確診，也透過治療讓改善病狀，為患者找回嗅覺。
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(中時)
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