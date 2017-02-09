李登輝傳身體微恙 王燕軍：小感冒

我要評比

外傳前總統李登輝身體微恙，李登輝基金會秘書長王燕軍今天表示，李前總統現在一切正常，感謝各界的關心。

王燕軍說，李前總統年前有點小感冒，過年期間食欲不振，就去榮總醫院檢查，現在一切正常，今天已經回家。

(中時)