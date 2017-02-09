國圖館長：圖書館是出版界的夥伴
出版界常抱怨，人們都到圖書館借書而不買書，國家圖書館館長曾淑賢則認為，兩者是夥伴關係，圖書館推廣閱讀、讓民眾享受閱讀，自然願意去買書。
國圖今天在台北國際書展舉辦「2017圖書館論壇」，邀請業者和學者一同討論，議題包括如何推廣閱讀與振興出版、圖書館如何活絡出版等。
曾淑賢表示，圖書館與出版社不是對立關係，而是最佳夥伴。圖書館推動各種閱讀活動，讓民眾喜歡閱讀、享受閱讀，自然而然就會去關注喜歡的作家和作品，更想擁有書籍，增加購書的慾望。
曾淑賢指出，推廣閱讀不只是有助於買氣，對提升國民知識力、理解力，甚至是國家競爭力，都很有幫助。她相信出版社、圖書館、讀者間形成良性循環，能讓台灣在華文出版市場更有競爭力。
目前公立圖書館為提升民眾閱讀習慣，採取很多嶄新的作法，例如台北市立圖書館就推出超商借書服務，高雄市立圖書館則與出版社合作雲端書庫，許多公共場所如車站、區公所、醫院等都設有電子借書機，讓借書更為便利。1060209
(中央社)
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