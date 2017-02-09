川普致信習近平 陸：中美合作唯一選擇
中國大陸外交部發言人陸慷今天證實，陸方已收到美國總統川普致大陸國家主席習近平的信函。他表示，北京十分重視中美關係，中美合作是雙方唯一選擇。
路透社報導，陸慷下午在中國大陸外交部例行記者會上表示，川普向中國大陸人民傳達農曆新年祝福，陸方對此表示讚揚，中美兩國合作是唯一的選擇。
白宮8日發表聲明指出，川普在致習近平的信函中說，感謝習近平祝賀他就任美國總統，並祝福中國大陸人民元宵節快樂、雞年興旺。
川普並在信中寫道，期待與習近平「共同推動惠及兩國的建設性中美關係」。
川普2016年11月贏得美國總統大選後曾與習近平通話，但他今年1月20日就職以來，尚未與習近平直接通話。
報導引述北京外交消息來源指出，中國大陸一直擔心習近平與川普通話萬一出差錯且細節洩露給美國媒體，而使習近平受到羞辱的情況發生。1060209
(中央社)
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