火雞場爆大量死亡 業者懷疑飼料出包
台南市六甲區一處火雞養殖場出現大量異常死亡情形，飼主與飼料經銷商懷疑飼料出問題，今天出面要求兩家飼料製造商負起責任。台南市動保處將進行採證，釐清是否與禽流感有關。
飼料經銷商邱姓男子表示，由他經手供應飼料的4家火雞養殖場，在1月27日左右陸續傳出火雞下痢、體重下降等狀況。其中3個成雞養殖場經緊急抽換飼料，位於彰化田尾的1場損失100多隻，另2場損失較少。
邱男表示，位於六甲區的這處幼齡火雞養殖場，因為飼料抽換較晚，原本飼養的3900多隻，在2月6日陸續死亡，到了今天只剩下約500、600隻。
他說，與上游的兩家飼料公司合作已有1年多，一直使用相同配方飼料，沒有出過問題；但1月25日送到這4處養殖場的這批飼料，顏色明顯較為暗沉，懷疑是這批飼料出問題。在要求飼料商把飼料抽換掉之後，火雞下痢的情況就漸漸改善。六甲這處養殖場換得最晚，死亡情況最慘重。
台南市動物防疫保護處處長吳名彬表示，今天會派人前往採證，主要是為了解是否與禽流感有關。如果是飼料問題的爭議，動保處將不會介入處理。1060209
(中央社)
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