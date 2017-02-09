枉視身障者權益 監院糾正勞動部、內政部營建署
為照顧身心障礙者，由各地方政府設立的「身心障礙者就業基金」、「建築物無障礙設備與設施改善基金」成立至今近20年，監察院副院長孫大川、監察委員江綺雯就兩基金運作情形徹底體檢，查出多項缺失，前天通過調查報告，糾正主管兩基金的勞動部以及內政部營建署。
我國《身心障礙者權益保障法》於1997年修正時，明定各地方政府應成立「身心障礙者就業基金」、「建築物無障礙設備與設施改善基金」，並分別專款專用於身心障礙者，以促進身心障礙者的自立與發展，使他們可以有尊嚴地活出生命意義。
江綺雯說，部分地方政府因財政困窘或資金調度困難，將「身心障礙者就業基金」納入地方政府金庫統一調度使用，違反專款專用原則，但勞動部卻毫無相關查核及監督機制，無法確保該基金的實際支出與運用是否有促進身心障礙者就業權益。
江綺雯指出，多數縣市對於該基金的支出運用是以「其他」項目的比率為最高，比如新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣就支出於行政雜支、自強活動費、童玩節優惠券等，雲林縣則支付於觀光飯店或風景區辦理人員研習訓練及研習會議費用。至於運用在職業訓練、庇護性就業等積極性促進就業地俾確確是偏低，江綺雯直批，地方政府運用基金的方式，是對身心障礙者的不尊敬、不禮貌，甚至是非法運用。
在「建築物無障礙設備與設施改善基金」方面，監委調查發現，各地方政府就未改善設置無障礙設施所處之罰鍰甚少，104年僅罰鍰36萬元，近4年有10縣市罰鍰均為0元，使得該裁罰形同虛設。此外，由於該基金規模甚小，多達11個地方政府未依法成立基金，但內政部卻未積極通盤檢討基金的規模及實際運作成效，因此主管基金的內政部營建署遭到監察院糾正。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。