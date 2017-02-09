台灣兒童合唱團錄《呵護》 為受暴童發聲

台灣兒童合唱團錦屏和萬榮團隊9日錄製行動主題曲《呵護》，呼籲世界重視孩子的聲音。（鄧博仁攝）

台灣兒童合唱團錦屏和萬榮團隊9日錄製行動主題曲《呵護》，呼籲世界重視孩子的聲音。（鄧博仁攝）

錄音休息時間，小朋友和樂融融的玩在一起。（鄧博仁攝）

每年全球有超過10億的兒童，面臨身心靈上各種形式的暴力威脅，他們渴望被保護的心聲，需要你我傾聽。為關懷全世界遭受各種不同類型身心靈暴力及最脆弱的兒童，並響應台灣世界展望會「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動，台灣兒童合唱團錦屏和萬榮團隊9日錄製行動主題曲《呵護》，呼籲世界重視孩子的聲音，更為受暴孩子的權益發聲。

(中時)