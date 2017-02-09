《VOGUE》雜誌提供。

大家過年都大吃大喝，今天就要帶大家去吃點健康的！而且是跟法比歐一起！哇嗚～～～我知道法比歐的粉絲一定很想揍我！

這間位於東區的YUCCA，是法比歐的小孩，建康的歐洲創意料理，真的好好吃，絕對不是因為眼睛在看法比歐的關係！（堅定）

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我就是為了這麵包上的料理來的，首先這底下的麵包是店裡自己做的就已經讓我手指靈動，上面的配料精彩度更是5顆星，最左邊是自製

風乾番茄＋莫札瑞拉起司」這可是十分的歐洲阿！那橄欖油的味道好香啊～～～中間是「煙燻鮭魚＋黃瓜片＋檸檬＋奶油起司」搭配起來十分清爽，最右邊是「炒磨菇＋松子＋帕瑪森起司＋自製蘿勒醬」嚼起來就是一個交響樂般的享受～～～（拭淚）

左上方兩個圓形是甜點，巧克力塔 / 檸檬塔，甜而不膩吃起來完全沒有罪惡感啊～～～（不要替自己找藉口）

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讓我更喜歡的是這麵包系列還有甜的可以選擇，最左邊的是「巧克力＋杏仁＋椰絲」，香濃的巧克力醬加上杏仁一直都是超搭的，特別加上椰絲有種畫龍點睛的感覺，在口裡融合～～～好適合貪甜的我阿！中間的是「瑞可塔起司＋藍莓＋奇亞籽」這是我最愛的一款，藍莓的多汁與起司的綿密，再加上奇亞籽的有趣口感，真的是太難把它放下了！ ﹝＃老闆再來一片﹞最右邊的是「花生醬＋香蕉＋奇亞籽」，這款也是甜度適中，推！

接著我要推薦給大家右上方那個紫色的飲品（又是紫色？），先放一下照片。

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全天低卡【鹹派】，鹹派的口味每天都不太一樣，我當天吃的是菠菜與右邊那個培根的，派皮是特別用五穀米建康作法，這一個鹹派下去其實已經飽足，大家去的時候不要小看這鹹派的份量，我喜歡鹹派是因為它水份適中，入口容易，有時候不知道要吃甚麼的時候，這鹹派總會浮到我腦海裡阿！

接著要介紹我這次吃吃喝喝中，最讓我回味無窮魂牽夢縈的飲品（我把它當成一個正餐來看）───【巴西莓罐】

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它真的就叫【巴西莓罐】，這一杯裡面有巴西莓、數種口感不同的麥片、數種水果、可食用的花！

這樣聽起來就已經夠精彩了，吃之前要充分攪拌，它就會變成一杯紫色的類飲品（又是紫色？），入口就像在吃早餐一樣開心，完全不甜卻味道豐富，一口接一口啊！法比歐這品項真的太犯規太好吃了！

說了這麼多，給大家看一下位於巷子裡三角窗的YUCCA CAFÉ，對面是一個公園，愜意寧靜、鬧中取靜，又健康飲食～～～完勝到極點了！

至於會不會遇到法比歐～～～這個就很難說了！他還真得蠻常去的喔！

附上YUCCA CAFÉ

《特別感謝》

攝影師：陳小天

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※圖片+文字：Vogue 風格達人-Angela Chen

非典型美女，甜美又詭異的Angela 。於義大利取得時尚造型學位，返台後全心投入藝術創作。擅魔幻超現實畫風；合作遍布兩岸。可謂名符其實的跨界女王。

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