郎朗跳槽環球 首張專輯將錄最受歡迎鋼琴名曲

鋼琴家郎朗(右)簽約環球唱片，將出版首張專輯。(環球唱片提供)

離開索尼唱片，鋼琴家郎朗日前「回歸」環球音樂（Universal Music Group），首張錄音已經確定是一張最受歡迎的唱片鋼琴大全，郎朗希望透過這張專輯推廣鋼琴音樂，對年輕人有所啟發。之後的錄音計畫還包括巴赫《哥德堡變奏曲》。

郎朗在簽約時表示，他非常認同環球音樂對古典音樂創新與熱情的想法跟做法，這正是在21世紀推廣古典音樂所需要的精神。「我的夢想始終是和盡可能多的人分享音樂。我已經迫不及待地想與環球音樂在全球的團隊一起合作。」

已經是國際上閃亮一顆星，郎朗在音樂方面獲得成就的同時，也積極投入慈善事業，成立郎朗國際音樂基金會（Lang Lang International Music Foundation），致力青少年古典音樂教育。2013年，他被聯合國秘書長任命為和平大使，自2006年起郎朗就擔任聯合國教科文組織全球親善大使。

(中時)