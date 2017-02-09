砍斷工讀生手掌惡少今出院 依強盜、殺人罪嫌移送
新北市17歲陳姓少年因缺錢花用，5日晚間10時46分許，持西瓜刀至新莊區裕民街某超商行搶，砍斷17歲丁姓工讀生手掌。陳姓少年因混亂中劃傷自己，手術後經4天休養，今天出院至警局製作筆錄，他向警方表示「想馬上變得很有錢」才會行搶，訊後遭警方依強盜、殺人罪送往新北地院少年法庭。
由於陳姓少年過程中不慎劃傷自己，左手有20公分長刀傷，傷及神經，在醫院治療時全程由警方戒護，9日上午經醫師評估可出院後，直驅警局做筆錄。
陳姓少年今天在律師、家人陪同下製作筆錄，他向警方表示因缺錢才會行兇，想「很快變有錢」，因擔心行搶被認出，當晚同樹林住家搭計程車到新莊富國路下車，沿途經過兩三間超商，但都是女性店員，直到走到裕民街見男性工讀生，才闖入行搶。
而奮力護著收銀機的丁姓工讀生，經長達13小時的顯微手術後，斷掌順利縫合，目前仍在醫院觀察中，後續恐仍需再接受手術。新北市政府也開啟捐款專戶，協助丁少走過復健漫漫長路。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。