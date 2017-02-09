砍斷工讀生手掌惡少今出院 依強盜、殺人罪嫌移送

陳姓少年訊後遭警方依強盜、殺人罪送往新北地院少年法庭。（陳心瑜攝）

新北市17歲陳姓少年因缺錢花用，5日晚間10時46分許，持西瓜刀至新莊區裕民街某超商行搶，砍斷17歲丁姓工讀生手掌。陳姓少年因混亂中劃傷自己，手術後經4天休養，今天出院至警局製作筆錄，他向警方表示「想馬上變得很有錢」才會行搶，訊後遭警方依強盜、殺人罪送往新北地院少年法庭。

由於陳姓少年過程中不慎劃傷自己，左手有20公分長刀傷，傷及神經，在醫院治療時全程由警方戒護，9日上午經醫師評估可出院後，直驅警局做筆錄。

陳姓少年今天在律師、家人陪同下製作筆錄，他向警方表示因缺錢才會行兇，想「很快變有錢」，因擔心行搶被認出，當晚同樹林住家搭計程車到新莊富國路下車，沿途經過兩三間超商，但都是女性店員，直到走到裕民街見男性工讀生，才闖入行搶。

而奮力護著收銀機的丁姓工讀生，經長達13小時的顯微手術後，斷掌順利縫合，目前仍在醫院觀察中，後續恐仍需再接受手術。新北市政府也開啟捐款專戶，協助丁少走過復健漫漫長路。

(中時)