維冠災戶連晃汶夫妻搏命生女滿月了
0206地震已經屆滿1年，維冠大樓受災戶連晃汶、陳淑怡夫婦，在經歷失去2個兒子的巨大悲痛後，去年底喜獲千金，台南市長賴清德農曆年前曾前往探視並頒發生育獎勵金，連晃汶夫妻兩人今天更專程抱著女兒到市府，親自贈送市長彌月禮盒，分享新生命喜悅。
連晃汶夫妻在地震中失去一對寶貝兒子，陳淑怡日夜思念兒子，即使已經結紮，仍透過人工受孕，成功懷孕，但孕程很辛苦，女兒更因早產報到，小生命得來不易。
賴市長熟練抱起連家暱稱「香香公主」的連小妹，他笑說，學生時代與行醫時，都曾有抱嬰兒的經驗，感受新生命的喜悅，由於連小妹是早產兒，賴清德也特別關注她的生長狀況。
賴清德除了再度向連家人祝賀也回贈紅包表達祝福，他也以過去行醫的經驗分享，巡房時，往往是病患的女兒在醫生還沒到達前，就在門口等待，顯見女兒比較貼心。
他說，連小妹妹的誕生，代表台南市在0206地震之後新生命的來臨，讓幫助台南市的社會大眾明白，台南市民勇敢、堅強、團結，更以這種方式，傳達對社會大眾的感謝。
(中時)
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