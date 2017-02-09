香山濕地招潮蟹回鍋 竹市創國際景點

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新竹市長林智堅（右二）9日前往香山濕地，視察賞蟹步道工程。（徐養齡攝）

香山濕地的招潮蟹變多了！新竹市長林智堅守護生態新景帶，陸續完成環境教育設施、紅樹林疏伐，賞鳥、觀海平台及賞蟹步道等，今年再獲中央補助千萬，整合美山區賞蟹步道，營造具國際潛力的觀光景點。

林智堅9日走訪香山濕地，勘驗即將完成的賞蟹步道，並責成相關單位通盤規劃學習、賞景、觀蟹、看夕照等服務設施，並可透過社區居民參與或生態旅遊營運團隊進駐，成立濕地導覽組織，讓來香山濕地的旅人，可以深入觀察濕地生物，進而吸引國際遊客造訪。

市府說明，工程完成後，在長250公尺的步道區可以觀察到弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、北方凹指招潮蟹、德氏仿厚蟹、萬歲大眼蟹、和尚蟹等，族群大而密集，站在步道上就能觀察萬蟹奔騰景象。

除了賞蟹景點，賞蟹步道開放後將配合周邊產業及人文景區，如養蚵人家、烏魚子產業、米粉產業、茶花班、香山天后宮、香山火車站等等，規劃套裝行程，推動香山微旅行，一天下來有吃又有玩。

林智堅表示，市府向中央爭取及府方配合款7千550萬，在香山濕地北中南區設置環境教育設施，並於去年3月完成大庄區346公頃紅樹林疏伐，北域新竹市賞鳥熱點金城湖，設置3處賞鳥平台等，今年獲交通部補助1千500萬元（含市府配合款）整合美山區賞蟹步道，預定今年底完工。

(中時)