萬盞天燈齊發 背後的環境代價

一盞盞載滿希望的天燈燃起，悠然飛向天際，平溪每年一度的天燈活動將在本周六登場，但當天燈煤油燒盡，墜落而下的燈紙若未經回收，不但造成環境汙染，更可能影響當地動物生存，讓環保團體一再呼籲，相關單位應正視此問題，在傳統文化與環境之間取得平衡。

施放天燈的由來，相傳是因為新北市平溪地區，早期有盜匪作亂，村民避難山中，等危機解除後，便施放天燈作為暗號，來通報村民可以返家，後來此就演變成地方民俗，成為祈福的方式，每年元宵的天燈節，「千燈齊放」的場面，更吸引不少外國旅客慕名而來。

隨著施放天燈的活動愈來愈盛行，相關問題也一一浮現，荒野保護協會台北分會主秘莊育偉指出，天燈以煤油作為熱源燃放，煤油燃燒完後就會緩緩降落，但一當操作不當，可能會在半空中突然落下，萬一撞到晾著衣服的低矮民房，剩餘火苗恐會引發火災。

天燈施放到天空之後，會降落在哪裡完全無法預料，莊育偉說，他們在台北市也撿過平溪燃放後的天燈，且可能造成森林大火，或影響動物生存，國外也曾經出現天燈纏繞貓頭鷹的案例。

過去曾有環保志工在天燈綁上GPS，施放後再一張張撿回，或是有民眾採用所謂的「環保天燈」，莊育偉說，環保天燈是用較能分解的材質製作而成，但還是有一定的危險性，傳統民俗需要保存，只是相關的配套措施，像是數量限制等，值得有關單位進一步討論。

據新北市環保局統計，去年新北市共施放約30萬盞天燈，回收20萬張天燈紙，其中光元宵節前後就回收了8453張，環保局更與周邊店家合作，推出回收獎勵措施，1張燃放過的天燈紙可折抵消費1元，或是抵換環保垃圾袋與環保商品，期望民眾施放天燈的同時，也能注意環境問題。

(中時)