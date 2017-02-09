台灣燈會 扶輪社設計強調台灣的主燈
2017台灣燈會11日將在雲林縣高鐵特定區登場，國際扶輪台灣區設計一座強調台灣的扶輪主題燈，當天晚上將由3470地區謝奇峯等7位總監與社友點燈，希望國人進一步了解社友，多年來為台灣與世界各國社區的服務與奉獻。
謝奇峯表示，國際扶輪主題燈以台灣為造型，年度主題「扶輪服務人類」強調台灣是國際社會的一員，燈座有86個燈箱圍繞，上層有4部電視輪流播放今年台灣扶輪所完成的社區服務，讓國人了解扶輪社的服務事蹟等。
下層展示扶輪社特有的青少年交換計畫，今年有43個國家472位的青少年來到台灣，參加為期1年的交換活動，燈箱展示各國國旗，燈會期間外國青少年也將輪流在燈區服務賞燈的觀眾，賞燈民眾可用英文、日文、法文、德文、西班牙文與之交談。
參與點燈的總監包括3460地區陳俊雄、3470地區謝奇峯、3480地區廖文達、3490地區 謝木土、3500地區 鄭桓圭、3510地區 李素鳳、3520地區郭俊良等7位。
李素鳳表示，扶輪社友今年度在台灣所做的服務包括偏鄉地區英文線上教學、B型肝炎篩選；也參與許多世界性包括大陸地區醫療服務，提升台灣的能見度。
郭俊良強調，扶輪社友秉持友誼、服務的核心理念，力行為善的最高境界不是施捨，而是引路。
(中時)
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