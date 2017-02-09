周美青虧寫書沒人看 馬英九幽默回應
前總統馬英九今天參觀台北書展，現場台北書展基金會董事長趙政岷提到去年透過周美青轉話邀請馬英九寫書，當時周美青回說「他寫的書，有人要看嗎？」馬英九對此幽默回應「有這樣的太太，還需要敵人嗎？」
馬英九下午到世貿一館參觀2017年台北國際書展，他過去8年總統任內期間，幾乎每一屆都出席台北書展開幕典禮。去年在台北書展開幕記者會上，當時主持人楊照還問馬英九「明年還會來嗎？」當時馬應九回說，「你邀請我就來」；今年他受邀逛書展，代表對台灣出版的關心。
馬英九在書展待了1.5小時，先是逛書展攤位，也上台北書展的直播室，還寫了七言絕句送給台北書展「黃金非寶書為寶，書到用時方恨少，讀書行善成習慣，一生受用不怕老」。現場台北書展基金會董事長趙政岷提到，去年透過周美青轉話邀請馬英九寫書，當時周美青回趙政岷，「他寫的書，有人要看嗎？」
馬英九今天幽默「反擊」說，「有這樣的太太，還需要敵人嗎？」語畢笑了幾聲後立刻又說，要是這句話被太太聽到，「我視歸如死」。
逛書展期間，正好朱立倫也到書展參觀，馬英九得知消息後，也特別趨前與朱立倫握手致意，兩人互說新年快樂，之後在逛展場時，又二度不期而遇，再度握手。
馬英九今天購買許多台灣史、中國歷史相關書籍，另外也買了新增版的「古文觀止」給周美青，「這樣她以後就不必再和我借了」。不過問及內閣改組議題，馬英九則避而不答。1060209
(中央社)
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