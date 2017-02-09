流感疫情超越感冒 寒流遇燈節恐掀流行

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寒流來襲，外出賞燈過元宵得慎防流感。根據疾管署統計，上週呼吸道病毒以流感病毒占54%最多，超過一般感冒（腺病毒）的20%，加上寒流及元宵節外出機會增加，恐再掀一波流行。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，寒流帶來的超級低溫正適合流感病毒活動，加上燈會人潮擁擠，病毒可能透過呼吸道、飛沫傳染，不排除再掀起一波流行，呼籲民眾落實手部及呼吸道衛生。

根據疾管署統計，去年7月流感季至今年2月8日，共累計303例流感併發重症個案，其中有42例死亡個案經審查與流感相關，目前國內檢出的流感病毒以H3N2為主，近4週監測資料顯示92% H3N2病毒與流感疫苗株吻合。

羅一鈞指出，監測發現，流感病毒並未變異發生抗藥性，克流感治療仍有效，且目前仍是公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象期間，全國3750家合約院所藥劑儲備量都足夠，呼籲醫師提高警覺，對於符合用藥條件的患者應及早給藥，避免流感傳播，並降低患者重症、死亡的風險。

疾管署提醒，65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等都是流感高危險群，應格外留意自身健康情形，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應儘速就醫。

疾管署呼籲，民眾不可輕忽流感嚴重性，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上；下週學校將陸續開學，民眾如有類流感症狀應就醫並在家休息，痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。1060209

(中央社)