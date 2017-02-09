王光祿殺兩隻保育動物 學者這樣看
台東布農族獵人王光祿非常上訴案今天開庭。法官認為王光祿獵殺兩隻保育類動物逾越自用需求，問在場學者看法；學者認為不會，解釋說這不僅會自己食用，也會分享。
王光祿因在民國102年，拿撿來的獵槍獵殺保育類動物山羌、長鬃山羊各1隻，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞。
本案進入非常上訴階段，最高法院今天開庭，法官詢問檢方、辯方、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang．Parod），以及3名到場的專家學者意見。
審判長洪昌宏說，參閱原民會提供的文獻，內容記載布農族原住民打獵有諸多禁忌，一般會採取列隊組織，但本案情形卻是王光祿獨自一人去打獵，且獵殺相對體型不小的保育類動物，數量顯然逾越自用所需。
對此見解，洪昌宏問在場專家有何意見。
夷將‧拔路兒說，「兩隻獵物對我來說，應該不算多」，就布農族的狩獵文化來說，是一個分享的文化，獵到的獵物會分給親朋好友，有些也可用燻烤或醃製等方式，延長食物保存期限，甚至放1個月後都能食用，非1天就會食用完畢。
在場學者則說，原住民傳統文化已被破壞殆盡，不認為現在有多少原住民，可以真正的了解、說出來有何打獵禁忌，也開玩笑說「王光祿只打到兩隻獵物，那他的狩獵技術沒有很好」。
國立東華大學財經法律研究所副教授蔡志偉感慨地說，原住民看待狩獵是一個行為，但它卻受到不同階段的法律規範，要考慮原住民族基本法、野生動物保育法、槍砲彈藥刀械管制條例等，「所有的法律想要保護原住民族文化，但實際上卻是在支解它」。1060209
(中央社)
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