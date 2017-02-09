重慶國小舞獅隊 高鐵台中站快閃賀歲

哲夫二胡樂團在高鐵烏日站快閃演出吸引旅客目光。 (馮惠宜攝)

元宵節即將到來，延續春節歡慶喜氣，今（9）日上午在高鐵台中車站，由台中重慶國小舞獅隊及來自屏東哲夫二胡爵士樂團，接力帶來一連串活力精彩的快閃表演，讓高鐵台中站持續洋溢著年節熱鬧歡樂的氣氛，過往旅客也一同沉浸在歡欣的氛圍中。

首先登場的是位於台中市西屯區重慶國小舞獅隊，參與演出均是四到六年級的學生。尤其最特別的是，此次掌獅頭的學生是去年該校舞獅隊隊長，現就讀國一的女學生黃珮僑，趁著寒假特別返回母校參加此次快閃活動。

重慶國小校長胡秀美表示，該校舞獅隊是目前台中市唯一擁有台灣獅社團由女老師指導女學生掌獅頭的學校，成立16年來參加各種比賽、屢獲佳績外，每年新春期間更會到社區走春祈福，為民眾帶來喜悅、廣受各界好評。這次特別到高鐵台中站表演，希望在新年伊始之際，把滿滿的祝福分送給高鐵的旅客。

另外，來自屏東的哲夫二胡爵士樂團，團員平均年齡約50歲，是由一群愛好爵士二胡的退休公務人員所組成，利用閒暇自學練習並且透過表演展現練習成果。今日樂團成員特地來到高鐵台中站表演，並邀請現居住在台中，年僅九歲的黃小妹妹一起加入演出，演奏多首耳熟能詳的歌曲，包括素蘭小姐要出嫁、舊情亦綿綿、夕陽西沉、保庇等，過往旅客紛紛駐足欣賞並鼓掌叫好，安可聲始終不斷。人

高鐵台中站蕭維中站長表示，台灣高鐵不僅是交通運輸業，更是生活、創意、服務產業。希望透過持續在車站內舉辦的藝文饗宴，帶給旅客驚喜與感動，並將高鐵車站打造成一個優雅、舒適的藝文空間。

(中時)