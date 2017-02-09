小農賣安心產品 台數科集團「安心雲」app協助
許多有機小農努力多年仍無法通過驗證，或採用無毒有機栽培但因轉型期缺乏銷售管道，台數科集團協助雲林縣500戶還無法通過驗證的「安心」小農，創立品牌「安心雲」並以APP平台行銷，縣長李進親自出席啟用記者會，感謝台數科幫忙。
台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑表示，先協助雲林縣500安心小農販售，未來再擴及嘉義、彰化、台中等地，這些小農很認真種，有的已經努力7、8年，需要被消費者支持。
台數科集團受經濟部工業局委託，結合工研院影音技術，「安心雲農產平台App」9日上架，把小農耕作的實況傳達給消費者看。
這些小農大多是慈心基金會輔導或雲林縣府有機專班結業的農友，都是有心轉作有機但因故無法獲得認證，有的面積太小缺乏穩定銷售管道。
李進勇出席發表記者會表示，雲林縣是台灣蔬果的最大生產基地，林縣府一直努力建立安全蔬果品牌形象，自有「金標章」、「綠標章」，這幾年總算有些效果。
李進勇說，台數科集團本於回饋故鄉的動機，不計成本協助銷售小農，以App把農民生產過程公開給消費者看，縮短消費者與生產者的距離，提高農產品價值，解決小農困境。
廖紫岑表示，此時各國瀰漫保護主義，但做這件事令她感動台灣社會仍有許多善心，基於人飢己飢人溺己溺，站出來拉近彼此。
台數科集團表示，此一平台主要是讓轉型友善耕作的農友，維持轉型期間收入，得以堅持愛護土地的理想。
(中時)
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