西班牙百歲神父賴甘霖 臺北市殊勳歸化第一人
領有「景星勳章」的西班牙賴甘霖神父成為台北市第一位以殊勳歸化我國籍的外國人。國籍法在2016年12月21日修正後，對於我國有殊勳之外國人，可以歸化我國國籍，而且毋須喪失原屬國國籍。在耶穌會服事多年的百歲賴甘霖神父昨日接受台北市民政局長藍世聰當面祝賀，談起他對台灣付出，藍世聰說，甘神父可稱最愛台灣的人。
賴甘霖神父1917年10月3日誕生於西班牙，1969年來到台灣，擁有醫學及神學雙博士，在台大醫學院授課及行醫，也在天主教會服事很多有需要的朋友，47年來作育無數英才，也醫治了很多人的病痛，更撫慰無數受傷及軟弱的心靈，無私熱情地把他一生所學奉獻給台灣，副總統陳建仁也曾說「他有西班牙鬥牛士的衝勁、佛郎明哥舞者的熱情、畢卡索與高迪般的多元巧思、依納爵與沙勿略般的宗徒使命。賴神父的一生就是愛的故事、成聖的道路、愈顯主榮的傳奇。」
賴神父在2015年獲總統府頒發三等「景星勳章」，內政部在2月3日請北市政府通知他可以殊勳來申請歸化國籍。民政局請賴神父居留所在地的中正區戶政事務所收集相關資料，全力協助。
為表達對賴神父的敬意，戶所專案負擔歸化國籍所需的1000元規費，北市民政局長藍世聰及內政部移民署北市服務站主任黃齡玉拜訪賴甘霖，當面向他祝賀並表示感謝。賴神父聽到自己能拿到國籍和身分證，感動不已，抱著藍世聰哽咽良久。他說自己半輩子都給台灣了，也謝謝台灣人這麼愛他，還熱情擁抱和親吻了每個人，讓大家感受到天父滿滿的愛。
百歲的賴神父健步如飛、笑口常開，還能用端正的中文字簽下自己的中文姓名，有人問到神父長壽的秘訣，他說「長壽是天主賞賜的恩寵，並非他自己就可以做到，他會好好使用這項恩賜，繼續服務天主的羊群，作天主的好幫手。」
(中時)
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