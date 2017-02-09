《異星入境》奧斯卡8項入圍，Amy Adams艾美亞當斯與外星人對話
外星人永遠是好萊塢不敗題材，由Amy Adams艾美亞當斯、「鷹眼」Jeremy Renner傑瑞米雷納主演的《異星入境Arrival》獲得第89屆奧斯卡8項提名，台灣將在2月10日正式上映，再次掀起外星世界的科幻狂熱。
Denis Villeneuve丹尼維勒納夫執導的《異星入境》是一部刺激的科幻驚悚電影，講述神秘的太空船在全球降落現身，優秀的語言學家露易絲班克思 (艾美亞當斯 飾) 帶領一支菁英團隊聯手展開調查研究。就在人類徘徊在世界大戰邊緣之際，班克思帶領著團隊與時間賽跑，試圖尋求解答，此舉卻有可能讓自己的生命遭受威脅，乃至人性也可能被泯滅殆盡。
《異星入境》2016年在威尼斯影展全球首映，之後在多倫多國際影展及倫敦影展獲得好評，同時入圍奧斯卡8項大獎，包含：「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳改編劇本」、「最佳攝影」、「最佳剪輯」、「最佳美術設計」、「最佳音效剪輯」、「最佳音效混音」。
※來源：索尼影業
(雜誌精選)
關鍵字：艾美亞當斯
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