游泳》蝦米！ 洪荒之力傅園慧竟然怕水

以洪荒之力爆紅的中國大陸游泳名將傅園慧，在參加電視節目時自我爆料不敢在公開水域游泳。（圖／取材自傅園慧微博）

在里約奧運以「洪荒之力」聞名的中國大陸游泳好手傅園慧，日前在受訪時自我爆料，其實她不曾在公開水域中游泳過，因為她會害怕。

傅園慧是在參加對岸一個電視節目的時候透露這項消息，她說，「我雖然游泳運動員，但過去都只是在游泳池練習和比賽，從未在游泳池外游泳，對於公開水域是非常害怕的。」

傅園慧自從去年在里約奧運成名後除了正常練習外，還參加了不少電視節目，甚至過年還受邀參加春晚，她曾參加荒野求生，體驗了野外露營、過獨木橋，以及女孩子畏懼的抓蛇，她在微薄上寫著，吃了很奇怪的東西，也做了很酷的事情，這些事情會一輩子記住。

(中時電子報)