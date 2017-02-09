伊莎貝拉雨蓓演技大爆發，《她的危險遊戲》捲入性與暴力的漩渦

《VOGUE》雜誌提供。

今年奧斯卡熱門影片《她的危險遊戲》將於2月17日在台上映，法國影后Isabelle Huppert伊莎貝雨蓓憑著《她》片首次入圍就拿下金球獎最佳戲劇類電影女主角，也獲得本屆奧斯卡最佳女主角提名。去年在金馬影展播放時就引起熱列迴響。

《她的危險遊戲》改編自諾貝爾文學獎得主Elfriede Jelinek半自傳同名小說由《第六感追緝令》導演Paul Verhoeven保羅范赫文執導，劇情描述身為遊戲公司老闆、中年獨居的女強人米雪兒(伊莎貝雨蓓 飾)，某天在自家遭到黑衣蒙面者的侵入與襲擊，但現實生活中的職場衝突、複雜的家庭背景再加上自身的秘密戀情等讓她連自我療癒的時間都沒有。直到最後她決定親手找出真相，但過程卻逐漸失去控制，甚至將她身邊所有人捲入性與暴力的漩渦⋯⋯

最新釋出的正式預告與海報曝光更多電影的精彩畫面，揭露女主角米雪兒在自家發生驚悚意外的故事開頭、被生活中多重壓力包圍下的性格影響與轉折以及在米雪兒一切看似冷靜沉著的外表下，背後竟蘊藏著令人屏息的縝密計畫，完美演繹女主角不同心境立場的細微呈現，堪稱是影后伊莎貝雨蓓從影以來的最新經典的代表作。

※來源：索尼影業

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