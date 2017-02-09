《冷冷的心上人》作者，盼拿回歌曲版權

《冷冷的心上人》作者卓亞麥24年前創作這首歌，卻被錄音公司盜用，他希望有朝一日這首歌能冠上他的名字。（潘建志攝）

「冷冷的那一夜，使我想起那個初戀的人……」歌曲《冷冷的心上人》膾炙人口，作者卻不為人知，這是瑪家鄉排灣族歌手卓亞麥，24年前暗戀同村女子的創作。不過後來因歌曲被錄音公司盜竊，迄今仍無法掛上他的名字，是他此生最大的遺憾。

卓亞麥從小就喜歡聽音樂卡帶，會聽爸爸叔叔蒐藏的卡帶，其中日本演歌、高凌峰的歌、原住民音樂都是他的最愛，尤其喜愛日本演歌手橋幸夫的歌。高二學吉他後，便開始自彈自唱，靈感一來便能隨口創作出一首歌。

他年輕時暗戀一個同村的女孩多年，可惜落花有意流水無情，即使表白過多次，女孩仍不答應。1993年耶誕節他和女孩一同參加教會報佳音活動，他再次示愛，女孩仍冷淡以對。當時天空下著小雨，空氣中帶著寒意，讓他感到格外淒冷。

回到家後他悲從中來，幾杯酒下肚後，有感而發，拿起吉他便創作了這首歌，歌曲中的冷風冷雨、冷冷的她，都是當時的心理寫照。如今女子已嫁為人婦，這段情只能永遠埋藏心底，偶爾想起來，心中仍有隱隱悲傷。

創作這首歌後，卓亞麥到台南一家錄音公司，當時唱片正好缺一首歌，便將這首歌收錄，沒想到唱片出來時作詞作曲都不是他，當時因年輕沒經驗，並未積極爭取自己的權益。後來歌曲被歌手沈文程唱紅了，以致於很多人都認為作詞作曲都是沈文程。

事隔多年，卓亞麥也不知該如何要回屬於自己的智慧財產權，目前他會創作或彈唱一些歌曲，放上網路，也會強調他就是《冷冷的心上人》的創作者，希望有朝一日這首歌作者能冠上他的名字。

(中時)