鄭明典示警 今晚第一波低溫探底

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氣象局預報中心主任鄭明典今天表示，預期台中以北多數地方今晚會出現第一波低溫探底。

寒流來襲，各地冷颼颼，氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上說，太陽西下預期台中以北多數地方今晚會出現第一波低溫探底。

鄭明典說，中南部則在高壓出海，雲散、風弱之後，輻射冷卻可能帶來更低的清晨低溫。1060209

(中央社)