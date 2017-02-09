川普禁資助墮胎資訊 8國募資補缺口
美國總統川普禁止美國資助提供墮胎資訊的全球組織，瑞典副總理羅文指出，為填補相關資金缺口，已有8個國家參與旨在籌募數億美元的倡議。
羅文（Isabella Lovin）告訴路透社，3月2日將在布魯塞爾召集會議啟動募資倡議，協助旗下家庭計畫可能受影響的非政府組織。
荷蘭表示，川普（Donald Trump）「全球性耍噱頭的規定」，將造成未來4年相關資金短少6億美元，因此於1月宣布發起全球基金，協助婦女取得墮胎服務。
羅文說，瑞典、丹麥、比利時、盧森堡、芬蘭、加拿大和維德角都已伸出援手。
羅文指出：「（這項規定）可能對許多婦女造成危險。」她本月與簽署環境法案的7位女性官員合照，被認為是回應川普在5名男性顧問簇擁下，在白宮簽署上述禁令的照片。
她說：「若婦女無法控制自己的身體和命運，對性別權利和根除全球貧窮等全球目標，會產生非常嚴重的後果。」（譯者：中央社何宏儒）1060209
(中央社)
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