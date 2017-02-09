中職季後賽條文修訂 有機會出現和局比賽

中華職棒季後賽與總冠軍賽，未來9局過後有機會出現和局比賽。(中時資料照)

中職今舉行領隊會議，對於季後賽與總冠軍賽事延賽辦法進行修正，新規定為比賽採九局制，每場比賽皆須完成正規9局並分出勝負，9局後則有可能因不可抗力因素出現和局比賽。

針對季後賽與總冠軍賽事延賽辦法此條文，原本條文中有「除未完成第一局時為無效比賽外」遭到刪除，只要比賽開打皆屬保留比賽。

另外也增訂條文，第一點為在完成9局前，中途因雨或其他不可抗力等因素而終止時，皆成為保留比賽，第二點為第9局後、及延長賽任一局數中成為平手，因不可抗力因素無法進行比賽時，成為和局比賽。

另外若因和局而有必要增加比賽時，由聯盟安排日程與場比，並負責相關售票事宜，門票收入將龜聯盟所有。

(中時電子報)