林榮基：憂出版商為進大陸市場自我審查
香港銅鑼灣書店前店長林榮基今天在台北國際書展座談時表示，台灣部分出版商為進入中國大陸書籍市場，逐漸實施自我內容審查，他為台灣出版與言論自由擔憂。
身為林榮基老友，中國詩人孟浪笑說，以往在香港書店看林榮基都很忙，難得這次以自由放鬆狀態發言。前總統馬英九今天也出席書展，林榮基被問到兩人怎麼不見面，他淡淡笑著回說，「我是個香港人，他是台灣人，我們沒什麼好講的」，隨即被維安人員護送離開。
林榮基此行來台預計停留一週，今天在2017台北國際書展，接連出席兩場座談會，下午的座談聊香港銅鑼灣書店事件對台灣影響，吸引約20、30人到場聆聽。
林榮基表示，事件發生後，許多敏感、意見不同的書，香港出版商都不敢出，直言大陸用暴力手段箝制意志。
中國流亡詩人貝嶺補充，香港銅鑼灣書店股東或員工的「被消失」，嚴重傷害香港出版自由，更讓香港、台灣的獨立書店與獨立出版陷入商業損失的困境。
貝嶺表示，台灣出版商的表現成為其能否進入中國拓展市場的指標，若有曾出版過敏感書籍的「不良」記錄，或頂著「獨立」書店、出版的名號，恐難打入中國書市，他說，「獨立」兩字已敏感化。
林榮基說，「香港以往好多書透過台灣代理商來香港賣，現在很多有中資背景的代理商卻封殺了言論自由」；台灣出版環境看似繁榮多元，內在自我審查已在發生，他擔憂台灣出版寫作被打壓，也感嘆香港言論自由會慢慢減少。1060209
(中央社)
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