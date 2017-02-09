寒流來襲 台南1小時急降2.2度

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寒流來襲，台南今天明顯有寒意，連空氣都讓人感覺是冰冷的；南區氣象中心觀測，台南下午3時至4時的1個小時，氣溫急降2.2度，入夜後會更冷。

台南今天清晨寒意明顯，隨著太陽露臉，陽光照射，氣溫回升，讓人感覺不會那麼冷，但太陽逐漸西下，氣溫變化非常顯著，下午3時攝氏17.3度，1個小時後，就降至15.1度。

中央氣象局南區氣象中心預測，台南今晚氣溫下降，10日至13日的清晨、夜間溫度最低，體感溫度接近10度。

南區氣象中心指出，台南10日至13日清晨及夜間氣溫只有12度至14度，白天氣溫可達21度至22度，日夜溫差可達10度。

台南10日及11日這2天水氣增加，雲量稍多，但下雨機會不高，主要是多雲的天氣型態；12日及13日水氣減少，雲量少，清晨輻射冷卻效應強，白天陽光加熱快，日夜溫差大。1060209

(中央社)