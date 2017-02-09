陽明山花季10日開幕 現場贈200盆菜頭

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2017陽明山花季明天登場，台北市工務局公園處表示，明天將會贈送200盆象徵吉祥好彩頭的「菜頭」、田園小禮品給現場民眾，還會有有獎徵答，將送出20張大葉高島屋餐券。

陽明山花季明天起至3月19日盛大舉辦，由於明天在花鐘廣場的開幕式適逢寒流來襲，公園處為了拉抬人氣，今天宣布將贈送現場民眾200盆象徵好彩頭的「菜頭」、限量田園小禮品，還會舉辦有獎徵答，送出20張大葉高島屋餐券。

公園處也說，明天將在陽明山遊客中心設置花季田園城市專區，推出「種子元宵」體驗DIY活動，由田園推廣志工帶領解說，指導市民認識香草種子、手作元宵。1060209

(中央社)