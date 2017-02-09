上海少女打賞不手軟 2個月敗光百萬
百萬新台幣對多數人來說是個大數目，但家住上海的13歲女孩小蘇（化名）只「撐」了兩個月。她偷偷打賞給自己喜歡的網路主播，兩個月就花了人民幣25萬元（約新台幣115萬元）。
照片連結http://www.fawan.com/2017/02/09/27642t185.html
綜合大陸法制晚報網和央廣網報導，上海孫女士大年初三打開電子支付「微信支付」，突然發現自己微信錢包少了人民幣2萬元。誰知一查微信支付綁定的銀行卡才驚覺，帳戶裡的25萬元血汗錢竟然不翼而飛了。
孫女士立刻找到微信支付的支出明細，發現從2016年12月25日開始，自己的錢就陸續經由微信支付轉給騰訊公司。
在父母追問之下，13歲的小蘇最後不得不承認是自己偷用家長的手機，在騰訊「全民K歌」app購買大量「K幣」打賞給一位名叫「楊光」的男主播，同時在男主播的QQ粉絲群中撒了多個紅包。
為追回消失的25萬元，孫女士決定報警處理。但是經民警了解，小蘇在全民K歌直播平台是主動送禮物給男主播，期間未發生任何詐騙行為，所以公安機關未受理此案。
報導引述律師鄭洪濤的分析指出，此類事件的確不構成刑事案件，而是自願的民事行為，應透過民事途徑解決。他認為，未成年人未經監護人許可進行的大額消費是可以追回的，也就是主張小蘇的打賞無效。1060209
(中央社)
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