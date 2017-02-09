廣東湛江穿令習俗 鐵箭穿腮無痛無血

我要評比

中國大陸廣東省湛江市至今保留了一項驚人的民間習俗，那就是以鐵箭橫穿臉部，名為「穿令」。

羊城晚報今天報導，湛江開發區多條城中村裡，當地人8日進行春節最重要的巡遊活動，當中包括穿令。

這項習俗是省級非物質文化保護項目。

所謂穿令，是年輕人的臉部穿上一支支或長或短、或粗或細的令箭，這些令箭穿腮而過。

報導表示，巡遊活動通常歷時數小時，年輕人所穿令箭在巡遊結束後才拔除。拔出令箭時，穿透部位無血無痕，令人驚嘆。

報導引述湛江市非物質文化遺產中心相關專家說，穿令也稱穿令箭，是雷州半島流傳已久的一種媚神儀式。媚神「忍術」，也是雷州半島帶有廣泛性和普遍性的地方民俗，具有歷史性、民俗性和觀賞性。

穿令用的令箭是金屬特製，有銅、鐵、銀、不銹鋼等，上粗下細，尾部呈針狀，長短不一，短的幾十公分，長的1公尺甚至更長。

令箭平時放在廟宇內封存，出遊表演前，要慎重其事，香燭拜祭，取令後要用茶水清洗及打磨後再用。

專家說，穿令習俗是儺俗、巫俗、崇龍俗、崇雷俗相結合的產物。

雷州古為漢越雜處之地，百越族崇巫，有「穿胸」、「儋耳」、「雕題」、「交趾」等習俗；漢族崇龍，有遊龍舟、跳龍舞等習俗。

專家說，在生產力落後的遠古時代，人類為祈求神靈庇護，並獲得超越自然、改造自然的力量，往往希望透過自殘行為媚神，以求得神靈的保佑和庇護。

穿令表演時，令箭酷似「龍鬚」，表演者神態森嚴，酷似神龍發威，是人們崇龍的一種形式。1060209

(中央社)