陽明山花季 中山樓也參一腳
陽明山花季到來，過去是國民大會舉辦地點的中山樓，也於本月11日舉辦包括寫生展覽、書展等一系列活動，讓上山賞花的民眾多一個休閒去處。
中山樓早年是國民大會的舉辦地點，平時門禁森嚴，但近年已卸下歷史任務，轉型為旅遊和會議景點，目前由國立台灣圖書館管轄。
搭上陽明山花季的順風車，中山樓也將在本月11日舉辦活動，包括中山樓樓慶寫生比賽頒獎，並展開「花漫中山樓2017閱讀、悅讀、越讀書展」。
其中書展選在3樓國宴聽和圓廳，過去是高官顯要用餐交際的地點，如今化成書香園地，將展出至5月1日。寫生比賽得獎作品則將擺在憲政走廊，平時是呈現台灣憲政發展史的地點。
為了鼓勵民眾到中山樓，本月11日當天會發送雞年小提燈，完成花季宣傳摺頁的集章，則可兌換中山樓明信片一套。相關資訊可參考國立台灣圖書館網站。1060209
(中央社)
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