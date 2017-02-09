上海今冬初雪遲到 比去年晚2個月

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雖然農曆立春節氣已過，中國大陸上海卻在今天才迎來今冬的第一場雪。

中新社報導，上海許多地方紛紛飄揚起雪花。一些民眾甚至有幸目睹邊出太陽邊下雪的「太陽雪」。

上海地處江南，冬日氣候較溫和。上海市氣象局表示，在經歷了最暖的12月和最暖的1月，上海今冬的初雪來得比往年要更晚一些。

氣象觀測數據顯示，常年上海的第一場雪平均出現在1月上旬。而相較去年，今冬初雪晚了2個月左右。1060209

(中央社)