李慶華：支持吳敦義選主席 未任發言人

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前國民黨立委李慶華今天表示，他支持前副總統吳敦義競選國民黨主席，也持續參與選務工作，但「自始並未擔任發言人職務」。

日前有媒體報導，國民黨主席大戰開打，李慶華將擔任吳敦義競選團隊的發言人。

李慶華今天透過助理發表聲明表示，近日媒體多次報導，他擔任吳敦義競選國民黨主席發言人之一，事實上，他支持吳敦義競選國民黨主席，也持續參與選務工作，但「自始並未擔任發言人職務」，特此告知並澄清。1060209

(中央社)