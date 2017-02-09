自信、勇敢與創新，Bella Hadid詮釋DKNY 2017 春季形象廣告

《VOGUE》雜誌提供。

DKNY釋出2017春季形象廣告，邀請超模Bella Hadid傳達紐約這個追求自由平等、前衛而無所畏懼的地方，感受紐約街道充滿生氣及活力十足的面貌。

Bella Hadid在曼哈頓城中拍攝新一季形象照，為DKNY演繹出生氣勃勃的春日氣息。自信、勇敢、不斷的創新，Bella Hadid如同她所代表的城市一樣，有強度也有韌性。對於某些人來說她可能只是在街頭上的一位普通女孩；但她也是一位正蓄勢待發的紐約新星。

這組形象廣告於2月1日正式發布，Bella Hadid現身DKNY SoHo店(420 West Broadway) 的慶祝派對，店內從午後開始擠滿著大批等待她的粉絲們，直到晚上Bella抵達與所有前來慶祝的人一起迎接這令人開心的時刻。DJ Nicole Sky 也在現場為超過200位賓客打碟，營造美好夜晚。

※來源：DKNY

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