西藏稅收突破200億元大關 增速居全中國之冠

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證券時報網9日報導，西藏2016年稅收，繼2012年突破100億元人民幣（下同）後，再次突破200億元大關，達到259.11億元，增加62.71億元，年成長31.9％，成長率居全中國第一，為西藏經濟發展和民生改善提供了財力保障。

(工商)