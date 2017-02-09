泰雅總經理李吉田榮獲台灣觀光貢獻獎 政委親授獎
泰雅渡假村總經理李吉田榮獲台灣觀光貢獻獎，今〈9〉日在交通部觀光局舉辦的慶祝觀光節暨表揚大會接受行政院政務委員張景森頒獎表揚，消息傳出，南投縣各觀光產業界都同感與有榮焉，並紛紛上網表達慶賀之意。
李吉田目前為行政院觀光推動委員會委員、台灣觀光遊樂區協會理事長、台旅會董事等職務，同時擔任過南投縣觀光產業聯盟協會理事長及南投縣旅館公會理事長，對南投縣觀光發展貢獻良多。
李吉田整合南投縣各旅遊軸線、地方觀光協會及旅館、民宿，遊樂區等業者共同行銷，並組團赴香港、星馬等地開發新市場，促進國內旅遊市場推廣，對南投縣觀光發展不餘遺力，是大家口中的南投觀光盟主，也展現觀光業者對他的敬重。
李吉田除積極整合南投縣的觀光業者前往國內外進行國民旅遊市場、入境業務推廣交流；並透過各個活動、宣傳、媒合會及整合行銷的模式，讓南投縣旅遊產業成曝光的最佳平台。同時突破創新，針對飯店衛生、防火等議題舉辦講座，進而提升南投觀光的軟實力。
李吉田於2012年接任台灣觀光遊樂區協會理事長，期為市場帶來更正面的影響，要求觀光遊樂區不應仍舊各自努力、單打獨鬥，必須團結合作、聯合行銷、共享資源才能永續經營。
面對入境人數佔最大宗的大陸旅客，因赴台旅遊受限價格因素，且前往遊樂區多半需支付門票，因此即使陸客人數增加，對遊樂園業者並無實質的幫助。李吉田在接任理事長之後，就積極地率領觀光遊樂業者走向國際化與國際接軌，並配合政府開發日、韓、馬來西亞、新加坡、香港等自由行及穆斯林來台旅遊市場，成功地在各國打開台灣主題樂園；得獎實至名歸。
(中時)
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