立委張廖萬堅為學子就學環境請命

立委張廖萬堅（左二）今天邀集國教署、教育局等單位，前往惠文高中等校，實地了解各校的迫切需求！（陳世宗攝）

立法委員張廖萬堅9日邀請國教署長邱乾國、台中市教育局副局長劉火欽與相關單位，前往台中市惠文高中、永安國小及國安國小會勘，實地了解地方學校的迫切需求，爭取補強學校不足，讓孩子們有更完善的教學環境；獲得國教署的允諾，決議經費由中央與地方共同分擔。

張廖萬堅指出，惠文高中多年來扎根基層足球隊，但礙於宿舍不足，造成體育班學生因住宿問題加重學生家長負擔；也因分散住宿難以管理，影響學習與訓練成效。

張廖萬堅說，永安國小今年適逢建校百年，學校建築物多因老舊亟待修繕；礙於地方經費編列不足，無法全面改善校園老舊設備，積極向中央爭取經費，改善樓層磁磚修繕及永安館老舊設備及周邊改善工程，讓孩子們能夠在安全舒適的環境下學習，也讓該校在百年校慶煥然一新。

教育局表示，經國教署與該局實地會勘後，惠文高中決議經費1800萬元，由中央及地方共同分擔，藉此解決長期以來的外宿問題；該宿舍未來也將提供部分做為國際交流學舍，有助於學校近幾年來所積極推廣的學生國際交流活動。

(中時)