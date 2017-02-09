元宵節吃湯圓　這樣吃就700大卡

國健署統計，每顆包餡湯圓熱量超過70大卡。（國健署提供）

周六就是元宵節，為了應景，許多民眾已陸續開始吃湯圓。據統計，5顆包餡湯圓搭配一罐花生湯，熱量可能就逼近700大卡，約等於2碗半的白飯熱量。衛福部國健署提醒，民眾應適量食用，若不小心貪嘴吃太多，則應減少當天飯量，並避免在消夜時段食用。

寒流來襲，一碗熱呼呼湯圓下肚，好吃又暖和身體，但當心吃太多、人也跟著變圓；民眾若自己在家煮花生湯圓，1罐花生湯熱量約340大卡、5顆包餡湯圓約350大咖，若再搭配一些無餡小湯圓，熱量將輕易飆破700大卡。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，每碗白飯熱量約280大卡，民眾可視吃下去的湯圓熱量，自行斟酌減少當日白飯攝取量；或是藉著多運動來消耗熱量，以60公斤成人為例，若以時數4公里的速度走路，每小時約可消耗310大卡。

營養師邱詩涵說，應避免拿湯圓當消夜，因為湯圓為糯米製作，吃了就睡將影響消化、對腸胃造成負擔，若本身有吃下午茶習慣，則可拿湯圓當下午茶，不要「吃完下午茶、又去吃湯圓」，導致熱量破表過頭；她補充，自己在家煮湯圓時，可用無糖豆漿搭配包餡湯圓，或用微糖豆漿搭配無餡湯圓，控制糖分又能補充蛋白質，較不建議佐花生湯，因其內多是油脂和糖。

(中時)