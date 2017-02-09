員林社大重新委外 中州科大接手承辦

我要評比

由員林市公所自辦的員林社會大學，去年遭代表會刪減200萬經費後，公所歷經多次上網招標終於標出，趕在3月春季班開課前，正式改由中州科技大學接手承辦。

員林社會大學開辦17年，由公所以每學年380萬元經費委外辦理，中間亦曾幾度更換經營團隊，去年代表會審查年度總預算時進行檢討，委辦費剩下180萬元，原承辦團隊認為經費不足為由不願再承辦。

觀光文化課長詹錫芬表示，去年底起重新辦理招標，採最有利標、由評審公開評選，年初第一次流標、第二次才由中州科大標得，並於上周五完成議約，剩下內部用印等行政程序，就可完成簽約。

中州科大終身教育處長謝清隆說，2017年員林社大春季班將於3月6日正式開課，預計將開130班，包含攝影班江村雄、國樂班林礽明、刮痧班洪文圳等，都請來業界名師授課。

謝清隆說，除了專業和技能教室需配合授課教師，一般課程上課地點，包含員林、僑信、靜修、饒明四所國小和17份社區活動中心，更方便學員就近學習，距離開課日不到1個月，白天可到中州校內、晚間則新增員林國小警衛室，受理學員報名繳費。

(中時)