莎娃復出第2站 馬德里給外卡
違反禁藥規定的俄羅斯美女莎拉波娃（Maria Sharapova），4月解禁後將在德國斯圖加特女網賽復出，第2站則可望是5月上旬的馬德里女網賽，主辦單位已同意頒給莎娃外卡。
「莎拉波娃向我們爭取外卡，他是網壇近15年來的最佳球員之一，過去也曾在這裡奪冠，」馬德里網賽賽會主管桑塔納（Manolo Santana）說：「她在馬德里一直打得很好，回到這裡出賽對她會是一大鼓舞，也希望她有好的表現。」
莎娃在去年澳網被驗出禁藥陽性反應，國際網總（ITF）一開始祭出2年禁賽重懲。莎娃不服向國際運動仲裁法庭（CAS）提出申訴，去年10月宣布減少9個月禁賽。
莎娃將於4月19日滿30歲，1周後正式解除禁賽，重新面對他缺席了15個月的國際網壇。
(中時電子報)
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