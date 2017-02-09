吳克群東京會Ed Sheeran紅髮艾德，拿燈籠提前過元宵

《VOGUE》雜誌提供。

「Kenji」吳克群新春開工就飛往日本，化身特務K與來自英國的創作才子Ed Sheeran紅髮艾德會面，吳克群特別送上以牡丹花裝飾而成的傳統大紅花燈，邀紅髮艾德提早感受元宵氣氛。

推出新專輯《人生超幽默》的吳克群為紅髮艾德帶來來自台灣的好消息。紅髮艾德先前推出的《+》、《x》兩張專輯已在台灣達到金唱片及白金唱片的銷售認證，紅髮艾德不但開心，更在訪談中不斷感謝台灣樂迷的熱情支持。此外，吳克群也送上自己的潮牌DEBRAND服飾，紅髪艾德一看到就開心地將外套套上，直問現場工作人員好不好看，更迫不及待地將所有T-shirt都拆開來看。

令紅髮艾德驚喜的，莫過於在訪談最後，吳克群特別獻上結合自己歌曲《人生超幽默》及紅髮艾德的作品《妳的樣子Shape Of You》而成的改編版本，讓紅髮艾德驚喜連連，還一起加入合音演唱，吳克群表示，自己是從西洋影集《West World》中得到的靈感來創作中文歌詞。紅髮艾德則是聽得十分專心、入迷，；紅髮艾德表示:「真的讓我印象超深刻的，第一次聽到有人把我的歌用中文詞改編，我真的很開心。」此外，吳克群特別帶著紅髮艾德「x」聯名款吉他由吉他手伴奏，演唱結束後紅髮艾德也在吉他上簽名，寫下希望克群能天天練習吉他的留言。

兩位音樂創作歌手聊起音樂欲罷不能，說到創作靈感，紅髮艾德說:「你要用心去生活，去感受你的人生，生活中就會帶給你很多靈感。」吳克群也說到，大家都說要寫出好的情歌，一定都跟創作者自己的內心感受很有關係，紅髮艾德則表示，自己目前創作最好的情歌就是用自己的戀愛經驗來寫成的。紅髮艾德先前曾在獲得葛萊美獎最佳年度單曲的《Thinking Out Loud》MV中嘗試舞蹈演出，在最新單曲《Shape Of You》的MV挑戰了拳擊，吳克群好奇詢問紅髮艾德的靈感何來，沒想到紅髮艾德爆料，其實不是自己的想法也不是導演的安排，完全是因為身邊保安人員曾開玩笑建議他下次不如在作品中裡結合一下拳擊的演出，於是MV就這樣完成了。

訪問結束後，吳克群也表示真的很開心能有機會和紅髮艾德見面，覺得他真的是個很真誠、可愛的一個人，所以才能寫出這麼好的音樂。在對談中，也從紅髮艾德的眼神中看見他真誠的心。完成了此次訪問行程的吳克群，覺得真的很開心可以完成這項任務，還爆料自己在整個新年期間都為此擔心不已，很努力在準備著這次的訪問內容，並直呼下一個任務就是要更加把英文學好，下次以更流利的英文來溝通。

紅髮艾德最新專輯《÷》預定3月3日與全球同步在台發行。

※來源：華納音樂,吳克群臉書,Ed Sheeran臉書

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